Pronostic AS Roma Atalanta : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

L’Atalanta réussit un coup contre la Roma

La 14e journée de Serie A se conclut dimanche soir par une très belle affiche avec ce Roma – Atalanta. La formation romaine connaît des moments difficiles et vient de nommer Ranieri à sa tête, qui est déjà le 3e entraîneur de la saison après De Rossi et Jurić. Actuellement, la Louve occupe une décevante 12e place à 15 points du top 4. Alors que les grosses cylindrées nous offrent un championnat passionnant, la Roma est quant à elle la seule à ne pas suivre le rythme. Pour sa première sur le banc, Ranieri a vu ses protégés s’incliner à Naples (1-0) et fait face à un autre gros morceau ce dimanche avec l’Atalanta au programme. En milieu de semaine, la Roma a réussi une prestation intéressante à Londres face à Tottenham. Menée à 2 reprises, la Louve est revenue à chaque fois au score, avec une égalisation d’Hummels dans le temps additionnel (2-2). En vie sur la scène européenne, les partenaires de Dybala espèrent créer une dynamique en Serie A. Pour cela, les Romains comptent sur le réveil de Dovbyk, recrue phare de l’été.

De son côté, l’Atalanta est dans la lignée de ce qu’elle produit depuis des années sous la houlette de Gasperini. Après plusieurs saisons à tourner autour d’un trophée, les Bergamasques ont brillamment remporté la Ligue Europa l’an passé. Après une entame de saison poussive, la Dea arrive avec 12 matchs sans défaite toutes compétitions confondues. Lors de ce passage, les partenaires de Lookman ont remporté 10 rencontres pour 2 nuls. En milieu de semaine, l’Atalanta s’est baladée en Ligue des champions face aux Young Boys de Berne (1-6) avec notamment des doublés pour Retegui et de Ketelaere. À la faveur de cette victoire, la Dea est remontée à la 5e place et va vouloir consolider cette place lors de la prochaine face au Real Madrid. En Serie A, le club bergamasque vient de remporter ses 7 derniers matchs et se retrouve dans ce groupe de 5 équipes séparées par un point. Arrivé cet été, Retegui s’est parfaitement adapté dans son nouveau club et enchaîne les buts (12 en 13 matchs de Serie A). En pleine confiance, l’Atalanta devrait s’imposer face à une Roma loin d’être guérie.

