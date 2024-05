L’Italie pourrait compter 6 clubs en Ligue des champions

Ce n’est pas la Superligue, mais ça y ressemble fortement.

En triomphant de (l’autrefois) invincible Bayer Leverkusen en finale de la C3, l’Atalanta a du même coup assuré sa qualification pour la Ligue des champions. Les calculs pour la prochaine C1 de l’autre côté des Alpes sont également impactés : en cas de cinquième place en Serie A, l’AS Roma serait directement qualifiée elle aussi, puisque la Dea terminerait en zone de qualification pour la coupe aux grandes oreilles, laissant ainsi « son » spot qualificatif via le championnat aux Giallorossi.

En effet, selon le règlement de la compétition, ce ne serait pas le cas en revanche si l’Atalanta terminait dans le top 4, puisque c’est alors le club européen avec l’indice UEFA le plus élevé parmi les équipes en tours préliminaires qui en profiterait pour voir les poules (Benfica, dans le cas présent). À noter que l’Atalanta a un match en plus à disputer et seulement deux points de retard sur la Juventus et Bologne, qui n’ont plus qu’une rencontre dans leur calendrier.

Tout ça pour faire un moins bon parcours que le Stade brestois…