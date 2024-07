Zaniolo de retour en Italie

Aurait-il le mal du pays ?

L’Atalanta Bergame a annoncé ce vendredi l’arrivée de Nicolò Zaniolo, sous forme de prêt d’une saison, en provenance de Galatasaray. Le prêt est assorti d’une option d’achat, qui devient obligatoire sous certains conditions, comme précisé par le club dans son communiqué. L’international italien, qui n’a pas participé à l’Euro avec la Squadra Azzurra, est de retour dans son pays natal après un an et demi à l’étranger : vendu à Galatasaray en février 2023 par l’AS Roma, il était parti en prêt dès la saison suivante — la saison dernière — en Premier League à Aston Villa. Avec le club italien, il a fait 128 apparitions toutes compétitions confondues en quatre saisons et demi, pour 24 buts inscrits et 18 passes décisives délivrées, mais l’histoire s’était mal terminée.

Bentornato in Italia, benvenuto a Bergamo Nicolò 👋 Welcome back to Italy, welcome to Bergamo Nicolò 🖤💙#Zaniolo | #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/j84VM0Wgdf — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) July 5, 2024

Le milieu offensif avait fait ses débuts professionnels au Virtus Entella, en Serie B, à l’âge de 17 ans en 2017, avant de porter les couleurs de l’Inter Milan pendant une saison.

À ce rythme, il va battre le record de prêts de Michy Batshuayi.

Charles De Ketelaere officiellement transféré !