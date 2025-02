Ademola Lookman répond à Gian Piero Gasperini

Le retour à l’entraînement va être glacial à la Dea.

Ouvertement critiqué par son coach Gian Piero Gasperini après son penalty raté lors de l’élimination de l’Atalanta Bergame contre Bruges (1-3), Ademola Lookman fait la une des journaux en Italie. Au lendemain de cette sale soirée pour l’ailier nigérian, qui avait pourtant marqué le premier but de son équipe quelques secondes après son entrée en jeu, une réaction s’imposait. Elle est venue du joueur lui-même, qui s’est exprimé via son compte X directement en direction de son coach.

« Le fait d’être pointé du doigt comme je l’ai été non seulement me blesse mais me semble profondément irrespectueux, notamment en raison de l’immense travail et de l’engagement que j’ai toujours fourni chaque jour pour aider à apporter le succès à ce club », a déclaré un Lookman encore très marqué par l’élimination bergamasque.

Contrairement à ce qui a pu se dire, l’attaquant de 27 ans n’a, selon sa version, pas demandé à prendre le penalty. « Pendant le match, le tireur de penalty désigné m’a demandé de le tirer ; et pour soutenir l’équipe, j’ai pris la responsabilité de le faire sur le moment », a-t-il expliqué.

Qu’il semble loin, ce triplé en finale de Ligue Europa.

