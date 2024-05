Lookman au triple galop

Les Bergamasques savent ce qu’ils doivent à Ademola Lookman. Le coup de sifflet avait à peine été donné qu’ils sont tous venus vers l’homme aux locks soignées. Lui avait le sourire aux lèvres, un brin gêné par ce trop-plein d’amour, peinant peut-être à prendre conscience de ce qu’il a réalisé, ce mercredi soir, à Dublin. Il aura marqué de son empreinte cette finale de Ligue Europa entre l’Atalanta et l’invincible Bayer Leverkusen dans l’Aviva Stadium, largement acquis à la cause des Allemands. Un triplé mémorable. Une prouesse en Coupe d’Europe puisque plus personne ne l’avait fait depuis Jupp Heynckes en finale de Coupe de l’UEFA, en 1975, avec le Borussia Mönchengladbach. La palette est complète : un premier but de renard en profitant de la passivité de Palacios ; un autre en humiliant Xhaka avec un petit pont avant de tromper Kovar d’une frappe décroisée ; une cerise sur le gâteau en victimisant Tapsoba puis la lucarne. Un moment d’histoire.

<iframe loading="lazy" title="Le résumé de Atalanta / Bayer Leverkusen - Europa League 2023-24 (Finale)" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/8T5FvtUwauc?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

La soirée de sa vie

Forcément, au moment de s’exprimer, le gamin de Peckham peine à trouver les mots et lâche sobrement : « C’est l’une des plus belles soirées de ma vie. » Il aura mis à lui tout seul une belle claque derrière la tête des hommes de Xabi Alonso, comme anesthésiés par ses deux premiers buts et incapables de résister à sa puissance phénoménale. Ce hat-trick, c’est aussi une ode au football de rue, d’où vient Lookman. Originaire de Peckham, ce quartier difficile du sud-est de Londres, le néo champion d’Europe a cette spontanéité et le besoin de marcher à l’instinct dans les gènes.

Parfois les mauvais côtés, comme en 2020, lorsqu’il décide de tenter une panenka avec Fulham. Ce mercredi soir, il n’a gardé que le bon : l’aisance technique, la vivacité, le sang-froid. Il a fait rêver des gamins et des adultes, de Bergame peut-être même de Peckham. « Nous l’avions recruté alors qu’il avait déjà 16 ans, nous expliquait Steve Avory, ancien directeur de l’académie de Charlton. Avant cela, il ne jouait au football que le dimanche avec le club amateur de son quartier ou sinon, il le pratiquait dans la rue. » Le voilà couronné sur un terrain, à Dublin, dans une finale de Coupe d’Europe.

Le faiseur de miracle

En décembre dernier, après une victoire de la Dea (3-2) face au Milan durant laquelle le feu follet nigérian s’était illustré en inscrivant un doublé, Gian Piero Gasperini se voulait mesuré concernant son numéro 11 : « Certes, sa prestation, ce soir, est impressionnante, mais Ademola ne peut pas jouer chaque match à ce niveau-là, sinon, ce serait un alien. » Alors oui effectivement, le Gasp a raison, Lookman ne s’est pas montré étincelant sur chaque match. Mais dans les gros rendez-vous, le Nigérian répond présent.

Bien que Gian Piero Gasperini a donné une leçon tactique à Xabi Alonso et que la victoire bergamasque est avant tout collective, l’histoire retiendra ce triplé. Le Mister italien le sait, pour remporter cette finale face à ce Bayer Leverkusen, il fallait plus qu’une tactique parfaitement maîtrisée, des soldats prêts à mourir sur-le-champ et du caractère. Face aux invincibles qui ne le sont plus, la Dea avait besoin d’un héros. Si certains pensaient que ce costume allait être enfilé par Scamacca ou encore De Ketelaere, c’est finalement Ademola Olajade Alade Aylola Lookman qui en a hérité. À Bergame, on n’a pas fini de chanter son nom.