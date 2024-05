On connaît les stades choisis pour la finale de la Ligue des champions en 2026 et 2027

Raté, ce ne sera pas Francis-Le Blé.

L’UEFA a tranché : ce seront la Hongrie et sa Puskàs Aréna de 67 889 places qui accueilleront la finale de la Ligue des champions 2026. C’est le comité exécutif de l’instance, réuni ce mercredi à Dublin, qui l’a annoncé. L’année suivante, ce sera au tour de l’Italie et de San Siro, si le plan de rénovation de l’enceinte proposé par la fédération du pays transalpin satisfait l’UEFA.

À la suite de cette réunion, on connaît également les stades qui accueilleront les finales de la Ligue Europa et de la Ligue Europa Conférence : en 2026, ce sera le Beşiktaş Park d’Istanbul pour la C3 et la RB Arena de Leipzig pour la C4. Pour 2027, le Deutsche Bank Park de Francfort a été choisi pour la finale de la Ligue Europa, alors que sa petite sœur héritera elle aussi du Beşiktaş Park. Pour rappel, la finale entre Dortmund et le Real Madrid du 1er juin prochain aura lieu à Wembley, alors que celle de 2025 se tiendra à l’Allianz Arena de Munich.

Étrangement, l’UEFA n’a pas choisi le Stade de France.