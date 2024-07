Randal Kolo Muani termine meilleur buteur français dans cet Euro (un but).

L’ancien Nantais a ouvert le score ce mardi en demi-finales de l’Euro contre l’Espagne, mais ça n’a pas empêché l’élimination des Bleus (2-1). Après la rencontre, RKM a donné sa vision des choses : « Ils ont su bien gérer, ils ont su égaliser et revenir dans ce match malgré notre ouverture du score. On aurait dû plus sortir, garder un peu plus le ballon et les faire courir, ils n’aiment pas ça. Mais ils ont su garder le contrôle du match, et ça nous a pénalisés. On a beaucoup défendu, mais c’était aussi leur style de jeu. On a été très très solides durant cette compétition, aujourd’hui on a un peu craqué. Ça a été très très compliqué pour nous. C’est mon avis, on aurait dû plus les faire défendre, mais ça n’est pas grave, c’est comme ça, c’est le foot, ils ont été plus forts que nous sur ce match. »

3 – Randal Kolo Muani est le 3e joueur de la France à marquer en demi-finale de l’EURO et de la Coupe du Monde après Michel Platini (CdM 1982 et EURO 1984) et Zinedine Zidane (EURO 2000 et CdM 2006). Libération. pic.twitter.com/OS0PM5OyIf — OptaJean (@OptaJean) July 9, 2024

La dernière fois que Kolo Muani avait marqué un but en demi-finales, ça avait pourtant porté chance aux Tricolores.

