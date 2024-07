Records de précocité et de vieillesse pour la Roja

L’Espagne des extrêmes.

Alors que l’Espagne terrorise la France en première mi-temps (2-1), la Roja pourra dans tous les cas se targuer d’un double record historique : à 16 ans et 362 jours, Lamine Yamal – auteur d’un but exceptionnel face aux Bleus – est devenu le plus jeune joueur à disputer une demi-finale de compétition internationale. Un record qui appartenait auparavant à Pelé (17 ans et 244 jours), lors de son Mondial 1958 en Suède.

38 – Jesús Navas (38 years 231 days) becomes the oldest outfield player to play in a Euro+World Cup semi-final, surpassing Fritz Walter (37 years 236 days) and Gunnar Gren (37 years 236 days), who faced each other in the 1958 World Cup semi-final. Experience. pic.twitter.com/9RKL932PP4 — OptaJose (@OptaJose) July 9, 2024

Pendant que son coéquipier, Jesús Navas, est lui devenu le… joueur le plus âgé à disputer une demi-finale de compétition majeure ! À 38 ans et 231 jours, un record qui tenait là aussi depuis le Mondial 1958 (détenu conjointement par Fritz Walter et Gunnar Gren).

Bientôt un double record également en finale ?

