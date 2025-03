L’option Zidane a été envisagée pour reprendre la sélection espagnole

Un coup de Trafalgar comme on n’en fait plus.

Et si Zinédine Zidane avait filé de l’autre côté des Pyrénées ? C’est l’étonnante révélation d’Albert Luque, ancien directeur sportif de la fédération espagnole de football de janvier 2023 à mai 2024. Au micro de la Cadena SER, l’espagnol a affirmé avoir pensé à l’ancien entraîneur du Real Madrid pour la sélection espagnole.

Un entraîneur étranger à la tête de la Roja ?

« Je vais vous dire celui que j’avais en tête. Et je vais le dire pour la première fois ici aujourd’hui… que j’aurais essayé de le convaincre : Zidane » a balancé Albert Luque. De quoi laisser bouche bée les journalistes présents dans le studio. Et faire venir un étranger malgré le vivier espagnol, l’ancien attaquant l’assume. « Oui, ça aurait été la première fois qu’il n’y aurait pas eu un sélectionneur espagnol. Et je vous le dis, même Luis Rubiales (actuel directeur sportif, NDLR) n’est pas au courant ».

Mais pourquoi avoir voulu particulièrement ZZ ? Pour sa tactique ? Son crâne ? Pas sûr. « J’aime les managers de vestiaires et Zidane, sans être un grand entraîneur, a géré un vestiaire avec (Sergio) Ramos, avec Cristiano (Ronaldo), … et il l’a fait avec succès ». Les arguments concernant sa femme d’origine espagnole et son attachement au pays (il vit à Madrid depuis plus de 20 ans) étaient également dans le balance.

L’idée est ambitieuse, alléchante, contre-nature, tout ce qu’on veut, mais elle ne s’est pas réalisée. Albert Luque répète qu’il n’en a jamais parlé au principal concerné, et affirme le « jurer sur la tête de ses enfants ». Au moins c’est clair.

Et sinon Albert, il ne veut pas nous prendre notre camembert et notre Tour Eiffel, tant qu’il y est.

