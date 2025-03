Le fils de Marcelo sélectionné avec les U17 espagnols

Grande nouvelle pour Marcelo, jeune retraité du football depuis un mois.

Son fils Enzo Alves Vieira, 15 ans, vient d’être appelé pour la première fois avec les U17 de l’Espagne. Le jeune attaquant, qui fait ses classes dans les jeunes équipes du Real Madrid, a convaincu par ses récentes bonnes performances avec les U15 espagnols, avec qui il a inscrit quatre buts en cinq matchs. Avec l’Espagne, Alves jouera la Norvège, l’Allemagne et l’Autriche, les 19, 22 et 25 mars prochains.

Le fils de l’ancien latéral du Real Madrid aurait pu choisir de représenter la Seleção, lui qui possède la double nationalité brésilienne et espagnole. Né à Madrid et dans les rangs du club merengue depuis l’âge de 7 ans, Alves a rapidement opté pour la Roja, dont il porte le maillot depuis ses 13 ans et sa première convocation avec les U15 espagnols (en avril 2023).

« Marcelito » entre en piste !

