L’UEFA étend une nouvelle règle à toutes ses compétitions

L’UEFA a annoncé ce vendredi 5 juillet l’extension à toutes les compétitions européennes d’une des nouvelles règles mises en place pendant l’Euro 2024. Cette mesure, déjà appliquée lors des dernières finales des compétitions européennes, vise à limiter les échanges aux seuls arbitres et capitaines pendant les matchs. Tout comme durant l’Euro, en cas de non-respect, les joueurs concernés recevront un avertissement.

« Le succès de cette nouvelle approche lancée lors de l’UEFA EURO 2024, comprise par les acteurs du jeu et saluée par l’opinion publique comme une avancée incontestable pour l’image du football, nous conforte dans l’idée que nous allons dans la bonne direction. Le fair-play et le respect sont des valeurs que le football, le sport le plus populaire au monde, doit transmettre à nos sociétés », a déclaré l’UEFA dans son communiqué.

Reste à voir si cette règle sera respectée dans toutes les compétitions européennes.

