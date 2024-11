Les supporters de la Lazio ne sont pas les bienvenus à Amsterdam

Un carton rouge avant la rencontre.

À l’approche de la rencontre entre l’Ajax et la Lazio, actuellement en tête de la Ligue Europa, la maire d’Amsterdam, Femke Halsema, a prononcé ce mardi l’interdiction de déplacement des supporters biancocelesti à la Johan Cruyff Arena le 12 décembre. Ceux-ci ayant déjà programmé leur déplacement, c’est à présent une bataille juridique qui s’annonce. Dans les propos rapportés par AT5, Giacomo Marini, l’avocat des 500 supporters censés être présents, dénonce une décision « étrange » et « discriminatoire ». « Ils ne peuvent pas dire à l’avance que les supporters sont des gens dangereux », dit-il par rapport à la décision de la maire.

« La priorité est de surveiller et de préserver l’ordre public, la sécurité et la tranquillité »

Tandis que Marini essaie de sauver ses clients, les tifosi, eux, subissent les dommages collatéraux de leur réputation et du soutien d’une partie d’entre eux à l’extrême droite. Halsema juge que le risque de désordre serait trop grand en accueillant ces derniers. « Le match se déroule dans un moment de grande tension dans la ville. La priorité est de surveiller et de préserver l’ordre public, la sécurité et la tranquillité », déclare-t-elle au média néerlandais AD.

Du côté de la Lazio, le directeur sportif Angelo Fabiani se dit stupéfait et compare cette situation à celle vécue à Twente, où les supporters avaient été, selon lui, « assignés à résidence » en référence au fait qu’ils avaient eu l’interdiction de sortir de leur hôtel. « Et maintenant, à Amsterdam, ville connue pour être ouverte et multiculturelle, une décision du maire est utilisée pour refuser l’entrée à nos supporters », déplore-t-il. Les chances des supporters laziali de voir leur équipe restent minimes, dans une ville qui a déjà dû faire face au passage du Maccabi Tel Aviv il y a quelques semaines.

