Aux États-Unis, un projet d’une ligue professionnelle parallèle à la MLS va voir le jour

Deux D1 pour le prix d’une ?

La United Soccer League (USL) lancera une ligue masculine de Division 1 en 2027-2028, apportant le plus haut niveau de football à davantage de communautés. « Aujourd’hui est un moment déterminant pour l’USL et l’avenir du soccer aux États-Unis, a déclaré Alec Papadakis, PDG de l’USL ce jeudi matin. La création d’une ligue de Division 1 est un pas en avant audacieux, qui élargit l’accès à la compétition de haut niveau, approfondit les liens entre nos communautés et nous permet de franchir une nouvelle étape. »

Cette initiative complète la structure existante de l’USL, où le championnat USL (Division 2) et la USL League One (Division 3) servent déjà de tremplins pour les joueurs et les clubs. « Le modèle de l’USL donne aux clubs une plus grande autonomie et favorise un système dynamique et interconnecté, souligne Papadakis. Partout dans le monde, les clubs de haut niveau prospèrent dans des villes de toutes tailles, et nous pensons que la même chose est possible ici. »

La future ligue visera à élever le niveau de jeu aux États-Unis et à renforcer le vivier de talents pour les compétitions internationales. Alors que l’Amérique du Nord accueillera la Coupe du monde 2026 et les Jeux olympiques de 2028, le soccer américain (on va l’appeler ainsi pour bien faire la distinction avec le FOOTBALL) connaît un élan sans précédent, offrant des opportunités uniques pour l’avenir du sport.

Dites à Papadakis que la MLS sera papadakor.

