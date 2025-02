Ligue Europa : Ajax, Fenerbahçe et la Real Sociedad proches des huitièmes

Quand la C3 prend des allures de C1, c’est bon signe.

En effet, les premiers barrages allers de Ligue Europa ont rendu leur verdict ce jeudi soir, avec des victoires assurées chez les favoris. Ajax a ainsi battu l’Union saint-gilloise en Belgique (0-2), grâce à deux buts de Christian Rasmussen et Jorthy Mokio (16 ans, premier but en professionnel) à l’heure de jeu, de même que Fenerbahçe, vainqueur facile d’Anderlecht à Istanbul (3-0). Pions inscrits par les trois fantastiques : Dušan Tadić, Edin Džeko et Youssef En-Nesyri. À l’inverse, c’est un coup dur pour le Plat Pays.

OOOOH LA BELLE VOLÉE 💥 Et la belle histoire pour Mokio qui, à 16 ANS, fait le break pour l'Ajax sur ce plat du pied en volée bien appliquée du jeune Belge 💫 #USGAJA| #UEL pic.twitter.com/NufD0xzzyt — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 13, 2025

Plus au nord, la Real Sociedad a elle aussi fait ce qu’il fallait faire, en l’emportant contre les Danois de Midtjylland (1-2). Tout s’est joué dans le premier acte. Enfin, Ferencváros a pris le duel d’Europe centrale contre le Viktoria Plzeň (1-0). La manche retour se jouera le 20 février prochain.

Les autres barrages allers se poursuivent cette nuit (21 heures), avec notamment un Porto-Roma attendu.

Les résultats :

Union saint-gilloise 0-2 Ajax

Buts : Rasmussen (59e) et Mokio (71e) pour l’Ajax

Midtjylland 1-2 Real Sociedad

Buts : Buksa (38e) pour Midtjylland // Méndez (11e, SP) et Kubo (31e) pour les Txuri-Urdin

Ferencváros 1-0 Viktoria Plzeň

Buts : Abu Fani (23e) pour Ferencváros

Fenerbahçe 3-0 Anderlecht

Buts : Tadić (11e), Džeko (42e) et En-Nesyri (57e) pour le Fener

C4 : L'Union saint-gilloise giflée par le Fener, la Fiorentina remporte un match fou