L'Union saint-gilloise giflée par le Fener, la Fiorentina remporte un match fou

Alors que le LOSC a fait un grand pas vers les quarts ce jeudi soir en Autriche sur la pelouse de Graz (0-3), le match de la soirée de ces 8es de finale de Ligue Europa Conférence s’est déroulé à la Bozsik Arena en Hongrie. Au terme d’une rencontre folle, la Fiorentina s’est imposée à la 90e+5 face au Maccabi Haïfa, réduit à 10 à la suite de l’exclusion de Manuel Show à la 81e, grâce à un pion de l’entrant Antonín Barák (3-4). Dans le même temps, l’Union saint-gilloise a subi une sévère correction de la part de Fenerbahçe (0-3). Bien lancés par un pion de Michy Batshuayi, les Stambouliotes ont déroulé en fin de rencontre grâce à des réalisations de Jayden Oosterwolde (84e) et du capitaine Dusan Tadić sur penalty (90e+3).

Si les matchs entre l’Ajax et Aston Villa, et le Servette et le Viktoria Plzeň se sont terminés sur un score nul et vierge, le Dinamo Zagreb n’a pas tremblé en dominant le PAOK Salonique grâce à un doublé de Bruno Petković (2-0). De son côté, Bruges a pensé tenir le match nul en Norvège face à Molde, mais Fredrik Gulbrandsen a délivré les siens dans le temps additionnel (2-1). Enfin, l’Olympiakos est au bord du précipice après s’être pris une leçon par le Maccabi Tel Aviv dans son stade de Karaïskakis, avec notamment un doublé d’Eran Zahavi (1-4).

Maccabi Haïfa 3-4 Fiorentina

Seck (13e), Kinda (29e) et Khalaili (67e) pour les Verts // Nzola (2e), Beltran (59e), Mandragora (73e) et Barak (90e+5) pour la Viola

Union saint-gilloise 0-3 Fenerbahçe

Buts : Batshuayi (20e), Oosterwolde (84e) et Tadić (SP, 90e+3)

Ajax 0-0 Aston Villa

Cartons rouges : Gooijer (86e) pour les Ajacides // Konsa (83e) pour les Villans

Servette 0-0 Viktoria Plzeň

Olympiakos 1-4 Maccabi Tel Aviv

Buts : El-Kaabi (13e) pour l’Olympiakos // Zahavi (5e, 30e), Shahar (9e) et Peretz (74e) pour Tel Aviv

Dinamo Zagreb 2-0 PAOK Salonique

Buts : Petković (37e, 71e)

Molde 2-1 Bruges

Buts : Stenevik (43e), Gulbrandsen (90e+2) pour Molde // De Cuyper (SP, 84e) pour Bruges

