Prono La Gantoise Maccabi Haifa : Analyse, prono et cotes du match de Ligue Europa Conférence

La Gantoise doit sortir le grand jeu face au Maccabi Haïfa

Le premier qualifié des barrages de C4 sera connu dans la soirée de mercredi, où la Gantoise retrouve le Maccabi Haïfa après s’être incliné sur terrain neutre au match aller (1-0). La semaine passée, les Belges n’ont pas su concrétiser leur domination territoriale et collective, ne cadrant que 3 petits tirs sur 20 tentés. Les Buffalos avaient d’ailleurs concédé la 2ème place du groupe B de Conference League dans la dernière journée face à l’autre Maccabi de Tel-Aviv, s’inclinant 3 buts à 1. La petite forme affichée avant la trêve hivernale s’est d’ailleurs prolongé en ce début 2024. Après une victoire anecdotique en match amical face à Cluj, La Gantoise a subi 6 revers en 7 rencontres, se voyant éliminer de la Coupe nationale et replacé à la cinquième place du championnat belge. Petit motif d’espoir, les protégés de Vanhaezebrouk ont renoué avec le succès ce week-end face à Eupen (0-2), et retrouveront ce mercredi un stade dans lequel ils ont remporté chacun de leurs rendez-vous européens cette saison.

Pour sa part, le Maccabi Haifa ne vit pas sa saison la plus tranquille. Après l’arrêt du championnat israélien dû au contexte politique, les Verts ont vu l’entièreté de leurs matchs délocalisés, loin des yeux de leur public. C’est d’ailleurs une performance impressionnante de les voir concourir en Coupe d’Europe cette année, tant leur parcours avait mal commencé. Après 5 journées et quelques corrections reçues, notamment face à Rennes qui l’avait emporté 3-0 sur chacun des deux matchs, les Israéliens sont allés chercher la qualif’ sur le terrain du Panathinaikos (1-2) pour qui le match nul les maintenait en course pour la C4. Le petit hold-up conquis face aux Belges mercredi dernier laisse présager une partie bien plus difficile à l’extérieur, d’autant plus que le Maccabi ne s’est pas rassuré ce week-end, concédant le match nul face à l’Hapoël Haïfa (1-1) et voyant le Maccabi Tel-Aviv revenir à hauteur au classement (49 points). Pour tenter garder son avantage précieux, la formation du Maccabi compte notamment sur le retour de son meilleur buteur David (11 réalisations), absent à l’occasion du match aller. Mal payé à l’aller, La Gantoise pourrait renverser la situation à domicile où il a remporté ses 3 matchs à domicile.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

