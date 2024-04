Pronostic Clermont Reims : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Reims condamne Clermont

Monté pour la 1re fois de son histoire en Ligue 1, Clermont a réussi à disputer 3 saisons consécutives dans l’élite. Auteur d’un excellent championnat l’an passé, le club auvergnat n’a pas connu la même réussite lors de cet exercice. En effet, les hommes de Gastien ont toujours été dans la zone de relégation lors de cet exercice. A plusieurs reprises, les Clermontois ont eu l’opportunité de se relancer mais leur manque de talent offensif ne leur a pas permis de passer le cap. Avec 21 buts inscrits, Clermont est de loin la plus mauvaise attaque de Ligue 1. Dans ce secteur de jeu, seul Muhammed Cham avec ses 5 réalisations et 4 passes décisives s’est illustré. Les Kieyi, Andric ou Nicholson n’ont pas brillé. En s’inclinant le week-end dernier à Lens (1-0), le club auvergnat a certainement dit adieu à ses derniers espoirs de maintien direct. Actuellement, la formation clermontoise accuse 7 points de retard sur le 1er non relégable.

De son côté, Reims rêve encore d’Europe. En effet, le club champenois est actuellement en 10e position avec 12 points de plus que le 1er relégable et 6 de retard sur la 6e place, occupée par Lens. En revanche, la bande à Will Still reste sur 4 journées sans la moindre victoire. Après avoir signé 2 nuls contre Lyon et Nice, Reims vient de s’incliner contre Strasbourg et surtout contre Montpellier à domicile (1-2). Ce dimanche, les Rémois vont vouloir mettre fin à cette série face à la lanterne rouge. Avec les Daramy, Teuma, Ito ou Nakamura, et le jeune excellent Diakité, Reims possède le potentiel pour se relancer. Face à une équipe de Clermont en plein doute, le club champenois devrait prendre les 3 points.

