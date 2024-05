Arrêt cardiaque, expulsion houleuse et Jordi Mboula : le scénario dantesque qui amène Santander en play-offs de Liga 2

Tout est bien qui finit bien.

Ce samedi, les joueurs et les fans du Racing de Santander ont vécu une rencontre qu’ils ne sont pas prêt d’oublier. Opposé à Elche, les coéquipiers de Clément Grenier ont fait le nécessaire pour s’imposer (3-1) et prendre la 6e place de Liga 2, synonyme de qualification en play-offs de promotion. Mais le match a failli prendre une toute autre tournure, bien plus tragique. À quelques minutes du coup de sifflet final, un supporter du Racing, âgé de 58 ans a été victime d’une crise cardiaque. Inquiet, Íñigo Sainz-Maza a demandé à l’arbitre d’interrompre la rencontre pour laisser les secours gérer la situation en tribune. Mais l’homme en noir n’a pas souhaité intervenir et a finalement exclu le milieu de terrain pour sa réaction véhémente.

🎙 José Alberto: "Íñigo estaba preocupado por lo que estaba pasando en la grada, no entendíamos que el árbitro no parase el juego ante un incidente de extrema gravedad. Nadie ha faltado el respeto a nadie, ha sido absurdo lo que se ha vivido. Lo primero es la vida de una persona,… — Real Racing Club (@realracingclub) May 4, 2024

Une décision houleuse mais justifiée par l’arbitre. Dans son rapport González Esteban, explique avoir attribué le carton rouge car le joueur était « sorti de la zone technique pour demander au quatrième arbitre d’arrêter la rencontre à cause d’un problème médical et qu’il continuait d’être debout hors de la zone technique, en n’écoutant pas ce que lui disais. » Heureusement pour le club, l’expulsion de Sainz-Maza n’a pas freiné les offensives du Racing. Puisque l’ancien monégasque Jordi Mboula a inscrit le troisième but en toute fin de rencontre pour sceller la victoire des siens. Quant à la victime, Marca précise que l’homme est à présent dans une situation stable, après avoir été rapidement secouru et transporté à l’hôpital.

Le Racing espère que la suspension du joueur sera annulée par la Ligue.