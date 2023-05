Elche surprend l’Atlético

Elche 1-0 Atlético de Madrid

But : Fidel Chaves (42e) pour les Franjiverdes

En déplacement à Martínez Valero ce dimanche après-midi, l’Atlético s’est incliné (1-0) face à Elche et retombe en troisième position, au profit du Real Madrid.

Déjà relégués, les Franjiverdes ont tenu à sauver l’honneur à domicile en ouvrant le score peu avant la pause. Sur une longue touche de Lautaro Blanco, Ivo Grbić a ainsi manqué une sortie aérienne d’allure simple, pour offrir à Fidel Chaves une volée du gauche dans le but vide (1-0, 42e). Timoré, l’Atléti n’a que trop rarement réagi, voyant même Gerard Gumbau proche du deuxième but, sur un plat du pied à l’entrée de la surface, venu effleurer le poteau (45e+2).

Il a alors fallu attendre les vingt dernières minutes pour voir les Colchoneros réagir, avec Álvaro Morata parti défier Édgar Badía en face-à-face et buter sur le portier (70e). En face, Elche a tenté de creuser l’écart par Pere Milla, à la tête plongeante non cadrée sur un centre de Josan (71e), Gumbau, d’un tir rasant dans la niche de Grbić (79e), et Lucas Boyé, pourtant seul, d’une reprise acrobatique dévissée (89e). D’une caboche complétement manquée, Morata vient, lui, gâcher l’ultime option des siens (90e+3). Diego Simeone a été pris à son propre piège défensif.

Elche (3-4-2-1) : Badía – Carlos Clerc, Bigas (Magallán, 84e), Palacios – Blanco (Milla, 67e), Gumbau, Nwankwo, Tete Morente – Fidel Chaves (Raúl Guti, 84e) – Boyé (Ponce, 90e+3), Nteka (Josan, 67e). Entraîneur : Sebastián Beccacece.

Atlético de Madrid (3-5-2) : Grbić – Molina, Witsel, Hermoso (Reguilón, 61e), Giménez – Molina, De Paul (Barrios, 61e), Koke (Carlos Martín, 82e), Lemar (Correa, 54e), Carrasco – Morata, Antoine Griezmann. Entraîneur : Diego Simeone.

