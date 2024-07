Le foot aux JO ? « Il y a du rythme, de la vitalité, c’est ça que j’adore »

Malgré les deux heures pour donner le coup de sifflet et le vainqueur du match entre le Maroc et l’Argentine, la plainte déposée par l’Argentine à la FIFA et l’entrée sur le terrain de supporters, Amélie Oudéa-Castéra a admis qu’« il y a eu un petit moment de confusion. Je ne veux pas le nier, mais c’est lié à une difficulté d’arbitrage. La petite intrusion qui n’aurait pas dû se produire était plutôt bon enfant de la part de supporters marocains. » Au micro de France Info, la ministre des sports du gouvernement démissionnaire de Gabriel Attal a informé qu’« un débrief a été fait entre le comité d’organisation et la FIFA. Tout va rentrer dans l’ordre », a-t-elle assuré.

« Les choses se sont passées, sur le plan opérationnel, de manière très satisfaisante, a commenté plus globalement Amélie Oudéa-Castéra, revenue également sur l’organisation globale des premiers matchs des JO 2024 et les longues queues pour assister aux rencontres. Il y a un petit peu de zèle qui a été fait par les agents de sécurité qui fouillaient et surfouillaient. Quand on a, tant au Parc des Princes qu’au Stade de France, donné les instructions pour que les flux s’accélèrent, tout est parfaitement rentré dans l’ordre ».

🔴 Paris 2024 ➡️ "Les choses se sont passées, sur le plan opérationnel, de manière très satisfaisantes hier", affirme Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques. pic.twitter.com/JPf2i1L9GT — franceinfo (@franceinfo) July 25, 2024

Amélie Oudéa-Castéra vient donc d’inventer le verbe « surfouiller ».

