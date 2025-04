Metz croque Martigues, Amiens surprend Dunkerque et Caen quasiment condamné

Fortunes diverses.

Dans une rencontre spectaculaire, qui n’a pas mis longtemps avant de se décanter, Metz n’a pas tremblé face à Martigues (1-4). Papa Amadou Diallo montre le chemin aux Messins, servi par un centre de Kevin Van Den Kerkhof, en marquant dès la 2e minute de jeu (0-1). Mais l’équipe de Stéphan Le Mignan se fait surprendre quelques minutes plus tard par les locaux, 17es, bien décidés à ne pas se laisser marcher dessus : lancé à l’intérieur de la surface par Alain Ipiele, Karim Tlili fusille Arnaud Bodart d’un tir puissant qui termine dans la lucarne (1-1, 13e). Dans la foulée, Metz reprend les commandes grâce à un penalty de Gauthier Hein (1-2, 16e), puis un second (1-3, 35e). Bien supérieurs au FCM, les Grenats se sont contentés de gérer en seconde mi-temps avant d’alourdir le score en toute fin de match par Ablie Jallow (1-4, 81e) Avec ce succès, Metz récupère la place de dauphin au Paris FC et revient provisoirement à une longueur de Lorient, qui ira défier Guingamp demain. Dans le même temps, Dunkerque n’est pas parvenu à dominer Amiens, qui assure quasiment son maintien (1-0). Bien que réduit à 10 juste avant la mi-temps (43e), l’ASC est parvenu à battre les Dunkerquois, qui n’ont remporté qu’un seul de leurs cinq derniers matchs de championnat, grâce à une réalisation de Malick Mbaye.

De son côté, Annecy réalise la belle opération de la soirée en battant le Red Star à Bauer (0-1) grâce à une réalisation de Quentin Paris. Le FCA revient provisoirement à quatre longueurs de Guingamp, 5e, tandis que les Audoniens chutent à la 15e place. Dans un match sans grand enjeu, Troyes et Ajaccio, respectivement 14e et 10e, se partagent le point du match nul (0-0). Dans la course au maintien, Clermont, proche de l’emporter, n’a finalement pas fait mieux qu’un nul face à Pau (2-2). Les hommes de Sébastien Mazeyrat ont pensé glaner, pour la première fois depuis début janvier, trois points, mais Antoine Mille en a décidé autrement en toute fin de match. Caen, toujours lanterne rouge, a longtemps cru battre Rodez avant de se faire rattraper en toute fin de match (2-2). Mené à la suite du 16e but en Ligue 2 cette saison de Timothée Nkada (1-0, 47e), Noe Lebreton est parvenu à remettre les deux équipes à égalité (1-1, 60e), avant que Godson Kyeremeh ne pense permettre aux hommes de Michel Der Zakarian de l’emporter en fin de rencontre (83e). Malheureusement pour le SMC, le but (90e) d’Ibrahima Balde semble avoir douché les derniers espoirs de maintien (90e).

La messe est dite ?

Martigues 1-4 Metz

Buts : pour le FCM // Diallo (2e), Hein (SP 16e, 35e) pour les Grenats

Amiens 1-0 Dunkerque

But : Mbaye (60e)

Carton rouge : Louis Mafouta (Amiens)

Red Star 0-1 Annecy

But : Paris (10e)

Pau 2-2 Clermont

Buts : Mboup (43e), Mille (90e+3) pour les Palois // Saivet (11e), Douane (46e) pour les Clermontois

Rodez 2-2 Caen

Nkada (47e) et Balde (90e) pour le RAF // Lebreton (60e) et Kyeremeh (82e) pour Malherbe

Carton rouge : Le Bihan (90e+2) pour Caen

Troyes 0-0 Ajaccio

Cherki : son œuvre a sonné