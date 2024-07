JO : les Argentins victimes d'un vol pendant un entraînement

Les Jeux olympiques ont parfaitement débuté pour l’équipe d’Argentine.

Furieux après la défaite de l’Argentine face au Maroc dans des circonstances improbables mercredi à l’occasion de la première journée des JO (2-1), Javier Mascherano a vidé son sac, racontant notamment une mésaventure qu’a vécue son équipe lors de la préparation de ce match. « Mardi, des voleurs sont entrés par effraction sur notre lieu d’entraînement et on a été volés. Thiago Almada s’est fait voler ses affaires, une montre et des bijoux. Nous ne voulions rien dire » a déclaré le sélectionneur.

😡La bronca de Javier Mascherano 👉"Nunca nos dijeron que se estaba revisando una jugada" 👉"Ayer entraron a robar en el entrenamiento. A Almada le robaron relojes y anillos" 👉"Estamos en un Juego Olímpico no en un torneo de barrio. Esto no puede pasar" (📹@TV_Publica ) pic.twitter.com/nUEqrM1aU1 — DEPORTV (@canaldeportv) July 24, 2024

Concernant la rencontre, interrompue par un envahissement de terrain de quelques supporters marocains ainsi que des jets de pétards, Mascherano nous a fait une belle sortie de route : « Nous sommes aux Jeux olympiques, pas dans un tournoi de quartier ».

Un point, une montre et des bijoux volés, ça fait beaucoup.

