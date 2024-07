La date est fixée pour le passage de Bordeaux devant le tribunal de commerce

Les Girondins jouent leur survie.

Après avoir accepté, mardi, la rétrogradation en National 1 prononcée par la DNCG, les dirigeants des Girondins de Bordeaux se sont placés sous la protection du tribunal de commerce de la ville. Comme révélé par Sud-Ouest, celui-ci décidera le 30 juillet prochain s’il prononce la liquidation ou le placement du club en redressement judiciaire. Cette deuxième option est celle souhaitée par le propriétaire du club, Gérard Lopez, car elle signifierait qu’une poursuite d’activité reste envisageable.

Le club bordelais est en situation de cessation de paiements, ayant accumulé 90 millions d’euros de dettes et un déficit d’exploitation de 54 millions lors de la saison dernière, comme le précise Sud-Ouest. Les Girondins ont jusqu’au vendredi 26 juillet pour remettre leur dossier de dépôt de bilan au tribunal, avant donc son audience du 30 juillet. Les dirigeants bordelais ne pourront pas arriver les mains dans les poches, car ils devront amener de quoi régler les dépenses courantes et les salaires à venir, en plus de disposer d’un budget pour évoluer en National, qui devra être validé par la DNCG. En clair, s’il veut sauver le club, Gérard Lopez devra sortir le chéquier pour injecter plusieurs millions d’euros.

En espérant que tout soit fait pour éviter le pire.

