Pour la mère de Kylian Mbappé son fils « a toujours dit au président qu’il irait au Real Madrid »

Sortez les mouchoirs, voici les larmes de crocodile

Mardi dernier, Kylian Mbappé devenait officiellement un joueur du Real Madrid, au terme d’une présentation en mondovision réalisée au stade Santiago Bernabéu. Ce mercredi, c’est sa mère, Fayza Lamari, qui s’est confiée à nos confrères du Parisien, afin de faire le bilan de ces derniers mois agités. Pour la maman de l’attaquant, son départ du Paris Saint-Germain est ainsi « comparable à une séparation. Quand on se sépare, sur le moment, on ne pense qu’au négatif. »

Pour autant, les Mbappé préfèrent ne garder que le positif : « Aujourd’hui, Kylian est à Madrid et on peut non seulement remercier Monaco mais aussi Paris. C’est quand même le PSG qui lui a fait confiance à 18 ans, qui a mis cette somme-là sur lui… Il leur a bien rendu, je pense […] Kylian n’a jamais menti. Il a toujours dit au président (Nasser Al-Khelaifi) qu’un jour il irait au Real. Forcément, quand ça arrive, c’est compliqué. Mais à part pour Madrid, il n’aurait jamais quitté Paris. » Après une saison chargée en coulisses et un Euro raté, Kylian Mbappé va donc devoir mettre le blanc de chauffe pour gagner l’affection des Merengues.

Ce sera certainement plus difficile qu’une Ligue des champions.

Un internaute condamné pour avoir proféré des insultes racistes contre Vincius Jr. et Rüdiger