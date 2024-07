Mercato : enfin un rebond pour Adnan Januzaj ?

Adnan Januzaj avant Layvin Kurzawa ?

L’UD Las Palmas a annoncé l’arrivée du Belge, en prêt du FC Séville. Le Diable rouge a disputé seulement 17 matchs en deux saisons avec les Blanquirrojos, ayant été prêté du côté de Başakşehir entre février et juin 2023. L’ailier de 29 ans rejoint un club qui vient de terminer 16e de Liga et a également enregistré récemment les arrivées de Jasper Cillessen et Jaime Mata. Ancien prodige du centre de formation de Manchester United, Januzaj a également joué cinq ans à la Real Sociedad (2017-2022)

Tient-on l’équipe frisson de 2024 ?

