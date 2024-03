Layvin Kurzawa pourrait rebondir en Espagne

Huit pauvres minutes contre Strasbourg.

Voilà le maigre bilan de Layvin Kurzawa au PSG cette saison, lui qui n’avait plus joué avec le club parisien depuis une entrée contre Lille au Trophée des Champions 2021. Complètement barré par Lucas Hernandez et Nuno Mendes au poste de latéral gauche, l’ancien monégasque semble plus loin des terrains que jamais. Arrivé en 2015 après une grosse saison avec l’ASM, le Français n’a jamais vraiment su s’imposer à Paris, où son contrat se termine en juin prochain. De quoi lui donner des envies d’ailleurs ?

Selon des propos de son agent rapportés par beIN Sport, Kurzawa aurait des touches en Espagne : « Des clubs espagnols sont intéressés, je suis toujours convaincu que Layvin est un joueur de top niveau. On est aussi intéressés par Gérone, avec une équipe expérimentée, une belle région et une équipe qui joue au football. Comme je l’ai dit, plusieurs clubs ont proposé des projets à Layvin, donc on va prendre le temps de faire un choix cohérent ».

France Travail aurait également fait part de son intérêt.

Kylian Mbappé s’amuse encore en conférence de presse, mais donne quand même une petite info