Gérone en claque sept à Grenade

Gérone 7-0 Grenade

Buts : Eric García (30e), Tsygankov (33e et 54e), Dovbyk (44e, SP, 75e et 90e, SP), et Stuani (78e) pour Girona

Expulsion : Pellistri (61e) pour Granada

Sept, c’est vraiment beaucoup.

Pour sa dernière sortie de la saison, à la maison de Montilivi, Gérone n’a fait qu’un croc de Grenade (7-0). La plus large victoire de l’histoire du club catalan. Ce succès aura notamment été dessiné par ses deux Ukrainiens, Viktor Tsygankov – auteur d’un doublé – et Artem Dovbyk – d’un triplé. Dovbyk reprend ainsi sa place de meilleur buteur du championnat (24 buts), devant Alexander Sørloth (23). Le Norvégien tentera de faire mieux, ce samedi, sur la pelouse d’Osasuna.

Gérone conclut ainsi son exceptionnelle campagne en troisième position de Liga, et va essayer de désormais de construire un projet à long terme au sein du City Group. Tout cela à commencer par l’entraîneur, Míchel, artisan principal de cette aventure et dont l’avenir reste encore à déterminer.

À saison historique, score historique.