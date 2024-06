Un rappeur espagnol devient sponsor principal du club de Grenade

On sait déjà quelle playlist sera jouée par le DJ de Grenade la saison prochaine.

On avait déjà vu les prémices des liens entre musique et foot avec le gros partenariat entre le FC Barcelone et Spotify, le club de Grenade va même encore plus loin. Dans un communiqué publié ce dimanche, la formation andalouse a annoncé le nom de son futur sponsor principal. Et il ne s’agit pas d’une marque, pour une fois, mais d’un rappeur espagnol, Saiko, supporter de l’équipe. Celui-ci avait déjà collaboré avec Grenade sur des événements ponctuels, il aura désormais son nom bel et bien ancré sur la tunique de la récente lanterne rouge de Liga. « Ce parrainage, inédit dans le monde du football, unit la culture et le football pour former une synergie inégalée entre l’artiste et le club. Il ne s’agira pas d’un parrainage ordinaire, car les divertissements et les expériences joueront un rôle de premier plan, de même que les produits exclusifs qui seront détaillés tout au long de la saison », a précisé le club andalou.

✨🤝 Saiko, nuevo patrocinador principal del Granada CF.#𝙀𝙩𝙚𝙧𝙣𝙖𝙇𝙪𝙘𝙝𝙖 🇦🇹 — Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) June 8, 2024

Rien n’a été précisé sur l’aspect financier de ce partenariat, mais les bons comptes font les bons supporters.

