Valence condamne les insultes racistes et nationalistes de certains de ses supporters

Éduquez vos fils !

Encore une fois, les supporters dérapent et viennent entacher l’image d’un club. Valence s’est imposé à domicile face à la Real Sociedad sur le plus petit des scores, mais les fans locaux n’ont pas su se contenter du but de Hugo Duro et ont joué les trouble-fêtes en insultant Ander Barrenetxea et Takefusa Kubo.

Racisme et idéologie nationale

En effet, les racistes du Mestalla ont encore fait trop de bruit, en se moquant du joueur japonais, scandant « Chinois, ouvre les yeux »… Avant d’attaquer les Basques : « Etarra (nom des indépendantistes révolutionnaires basques, NDLR) fils de pute, va poser des bombes. Puis va vivre aux crochets de l’Espagne, fils de pute. Là-bas, laisse-les te mettre une bombe et couvre-toi la tête », a-t-on pu entendre dans les travées, comme relayé par la presse espagnole.

COMUNICADO OFICIAL | INSULTOS A LOS JUGADORES DE LA @RealSociedad ⤵️ — Valencia CF (@valenciacf) January 20, 2025

Des propos inacceptables qui ont poussé Valence à publier un communiqué ferme ce lundi : « Le club condamne toute manifestation de haine et se met à la disposition des autorités pour tout ce qu’elles peuvent exiger. En cas d’identification, il prendra les mesures correspondantes, en appliquant une sanction disciplinaire sévère qui entraînera l’expulsion du stade de Mestalla. »

La fatigue.

