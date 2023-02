Valence s’offre sa première victoire de l’année face à la Real Sociedad

Valence 1-0 Real Sociedad

Buts : Zubeldia (40e, CSC) pour les Ches

Face à la Real Sociedad, Valence s’est adjugé sa toute première victoire de 2023 grâce à un but contre son camp basque. Un succès qui permet aux hommes de Baraja, tout juste arrivé sur le banc che, de quitter la zone de relégation.

Les 45 premières minutes n’ont pas offert beaucoup de spectacle aux supporters valenciens venus à Mestalla surtout pour protester contre le propriétaire Peter Lim. Et la domination basque donne raison à leurs revendications. Malgré tout, les Txuri-urdin ont beaucoup de mal à se procurer des occasions tranchantes, si ce n’est une lourde frappe contrée de Mikel Oyarzabal, stoppée à l’arrache par Giorgi Mamardashvili (17e). Puis la sanction tombe : sur un contre très rapide mené par Toni Lato, Samuel Lino trouve la profondeur en étant bien couvert par Robin Le Normand, qui laisse son coéquipier Igor Zubeldia se jeter in extremis et envoyer le ballon dans ses propres cages (1-0, 40e).

Le défenseur bientôt espagnol revient des vestiaires avec l’envie de se rattraper et signe une lourde reprise de volée repoussée par Mamardashvili qui lance un contre qui aurait pu être fatal aux Basques (46e). Projeté dans la surface sur une talonnade de Samuel Lino, Hugo Duro trébuche et croit obtenir un penalty, mais la VAR affiche sa simulation (48e). Dix minutes plus tard, les mêmes hommes mènent un nouveau contre, cette fois-ci conclu par Samu Castillejo tout proche du break sur deux frappes successives (56e). Puis la rencontre s’emballe : s’enchaînent un coup franc dangereux de Braís Méndez (68e), une tête sur corner de Mouctar Diakhaby (73e), un slalom quasi maradonesque de Jesús Vázquez (78e) et une frappe à l’entrée de la surface de Samuel Lino qui trouve le poteau (79e). Et alors que les Basques butent sans cesse sur le portier valencien, les esprits s’échauffent, et Imanol Alguacil, d’habitude si calme, s’agace sur son banc.

Les Valenciens ont eu très che.

Valence (4-4-2) : Mamardashvili – Foulquier, Paulista (Cömert, 46e) , Diakhaby, Lato (Vázquez, 78e) – Musah (Moriba, 78e), Almeida (Özkaçar, 90e), Guillamon, Lino – Castillejo (Correia, 63e), Duro. Entraîneur : Rubén Baraja.

Real Sociedad (4-1-4-1) : Remiro – Barrenetxea (Sola, 46e), Zubeldia, Le Normand, Rico (Muñoz, 63e) – Zubimendi – Kubo (Fernández, (73e), Méndez (Illarramendi, 73e), Merino, Oyarzabal – Sørloth. Entraîneur : Imanol Alguacil.