Diego Simeone en remet une couche sur le Real Madrid

Le roi du petit tacle.

Diego Simeone ne manque jamais une occasion de participer à une joute verbale. Cette fois, le coach de l’Atlético de Madrid a répondu à Carlo Ancelotti et Dani Ceballos, qui l’avaient critiqué après ses récentes déclarations sur un arbitrage favorable au Real Madrid. « C’est la même chose depuis 100 ans… Donc je ne sais pas ce qui vous surprend », avait lâché El Cholo à propos d’un penalty oublié pour le Celta de Vigo face aux Merengues en Coupe du Roi.

Le contre de Diego Simeone

Des propos qui n’avaient pas plu à Ancelotti : « Ce sont des choses qui sont dites pour faire réagir. » Ni à Dani Ceballos, un poil plus direct : « Il ne s’est pas remis des deux finales perdues contre nous. »

😅 Hasta se le escapa la risa a Simeone al pegarle semejante 'zasca' a Ancelotti y Ceballos... La hemeroteca... 🗞📰 #Atleti #UCL pic.twitter.com/ABmvX8n9pS — Atlético de Madrid (@Atletico_MD) January 20, 2025

Simeone, adepte de la contre-attaque, a dégainé en conférence de presse en ce début de semaine, rappelant que les deux Madrilènes pensaient exactement la même chose quand ils n’étaient pas au Real Madrid. « Je fais référence à la mémoire. Quand on revient en arrière et qu’on se souvient de ce match contre le Bayern (un quart de finale de C1 en 2017 quand Ancelotti était coach des Bavarois, NDLR), les déclarations d’Ancelotti étaient la conséquence de ce qui s’était passé sur le terrain, pas pour faire joli. Et Ceballos aussi : il a fait la même déclaration quand il était au Betis. Ils s’en sortent très bien, c’est une super équipe… mais quand ils étaient dans une autre équipe, ils pensaient autre chose. »

Il ne fallait pas le chercher.

