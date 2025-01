Diego Simeone n’est pas surpris par l’arbitrage qui favoriserait le Real Madrid

La guerre de cent ans.

Au lendemain de la qualification du Real Madrid contre le Celta de Vigo en Coupe du Roi, un match accompagné de plusieurs polémiques autour de l’arbitrage, Diego Simeone a fait du Diego. Le coach de l’Atlético de Madrid n’a pas hésité à dégainer en conférence de presse : « C’est la même chose depuis 100 ans. »

Un jour sans fin

Avec ses 54 ans et ses 40 printemps dans le football, Simeone a été invité à réagir sur le scénario du match remporté par le Real Madrid après prolongation (5-2). « Je n’ai pas vu le match d’hier, sincèrement je ne l’ai pas vu, a-t-il quand même précisé. On m’a raconté les épisodes qui ont eu lieu durant le match, mais c’est la même chose depuis 100 ans… donc je ne sais pas ce qui vous surprend. »

💣 Diego Simeone, sobre el partido del Real Madrid ayer: "Me comentaron un episodio, pero como lo hay desde hace 100 años. No sé qué les sorprende" pic.twitter.com/Xgd4Q14Pdp — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) January 17, 2025

Quand un journaliste lui demande si l’Atlético peut réellement rivaliser avec les deux mastodontes que sont le Barça et le Real pour le titre de champion d’Espagne, Simeone ne se démonte pas : « Oui, parce que tout le monde rivalise avec eux depuis 100 ans et continue de rivaliser. Donc oui, c’est possible. » Leader de la Liga après 19 journées, avec un point d’avance sur le Real et six sur Barcelone, son Atlético semble en effet prêt à jouer les trouble-fêtes cette saison.

Offrez la couronne qu’il mérite à Antoine Griezmann.

La plaque de Courtois en sursis devant le Metropolitano