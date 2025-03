L’arbitre Szymon Marciniak dément avoir été influencé par Kylian Mbappé

Besoin de personne.

L’UEFA a communiqué ce jeudi après-midi pour dissiper les doutes, et Szymon Marciniak aussi ! L’arbitre du très polémique huitième de finale entre l’Atlético de Madrid et le Real Madrid a clarifié la situation autour du tir au but invalidé de Julian Álvarez.

Mbappé et compagnie n’y seraient pour rien

Invité à livrer sa version des faits sur le site winwin, le Polonais éteint les rumeurs d’une potentielle influence des joueurs merengues : « C’est complètement faux. J’ai dit à la VAR qu’il y avait 99% de chances qu’il y ait eu un double contact de la part d’Álvarez et ils l’ont vérifié minutieusement. »

Les images publiées par l’UEFA confirment le double contact de l’Argentin au moment de frapper son tir au but. Désormais à la retraite, son homologue espagnol Mateu Lahoz estime que « c’est une décision correcte de la part des officiels de la VAR ».

« Pour être honnête, je n’ai jamais rencontré une telle situation dans ma carrière, mais les joueurs connaissent les règles », poursuit le sosie officiel de Monsieur Propre.

Une situation inhabituelle oui, mais pas inédite.

