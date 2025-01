Pas besoin de mot pour faire passer le message.

Réinscrits dans l’effectif du FC Barcelone pour la deuxième partie de saison, Dani Olmo et Pau Víctor continuent de défrayer la chronique en Espagne. Plusieurs clubs, dont l’Atlético de Madrid, ont en effet crié à l’injustice devant cette décision des instances. Relancé sur le sujet ce samedi, Diego Simeone n’a lui non plus pas caché son agacement, préférant ne pas dire ce qu’il avait sur le cœur mais affirmant être « absolument d’accord » avec le communiqué publié par son employeur. Relancé sur le sujet avant de quitter la conf, il a lâché : « Il vaut mieux que je me taise ».

La case du 16 mars, date de la venue des Culés au Metropolitano, est déjà bien cochée en rouge dans le vestiaire de l’Atléti.

L’Atlético braque le Barça et lui vole son leadership