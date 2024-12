Pronostic Barcelone Atlético de Madrid : Analyse, cotes et prono du match de Liga

À Barcelone, l’Atlético va chercher un résultat

La 18e journée de Liga nous offre une très belle affiche samedi entre le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid. Le club catalan avait parfaitement lancé cette saison sous la houlette de Hansi Flick mais depuis quelques semaines, les Blaugrana affichent des résultats surprenants en championnat avec plusieurs points laissés en route. Le dernier exemple remonte au week-end dernier avec une défaite surprise à la maison face à Leganés (0-1). Cette défaite a totalement relancé le championnat puisque l’Atlético et le Real Madrid sont à 1 point des Barcelonais, avec chacun un match en retard à disputer. Ce samedi, le Barça pourrait perdre la tête de la Liga qu’il avait occupée quasiment depuis la 1re journée. Les Barcelonais ne se présentent pas au sommet de leur forme, eux qui restent sur deux défaites à domicile face à Las Palmas et Leganés. De plus, le club catalan ne pourra pas compter sur son prodige Lamine Yamal, blessé.

De son côté, l’Atlético a opéré à de nombreux recrutements cet été pour redevenir compétitif face au Barça et au Real Madrid. Après quelques semaines d’adaptation, Simeone et ses protégés semblent avoir trouvé leur rythme puisque le club enchaîne les victoires, avec pas moins de 11 succès consécutifs toutes compétitions confondues. L’Atlético a profité de cette dynamique pour revenir dans la course au titre. Sur cette période, l’Atlético a montré toute sa grinta puisqu’il a notamment souffert pour arracher ses 2 dernières victoires. Face au FC Séville, Griezmann s’est mué une nouvelle fois en sauveur en offrant les 3 points dans le temps additionnel, tandis que contre Getafe, le coach Simeone a changé le cours de la rencontre, avec l’entrée décisive de Sorloth. Cette saison, les Colchoneros semblent disposer d’un effectif de grande qualité qui peut le permettre d’être compétitif sur tous les tableaux. En pleine confiance, l’Atléico a les armes pour accrocher un Barça dans le doute et privé de Lamine Yamal.

