Retour compliqué à Madrid pour João Felix

La fameuse hospitalité madrilène.

Giflés à domicile par des Barcelonais sans pitié (0-3), les supporters de l’Atlético de Madrid en ont fait voir de toutes les couleurs à João Felix. La plaque rendant hommage au joueur prêté par les Colchoneros a de nouveau été vandalisée par les fans, qui ont également brûlé son maillot. Au cours de la rencontre, son nom a été copieusement sifflé par les supporters madrilènes.

Un accueil très hostile pour celui qui avait donné la victoire aux blaugrana au match aller (1-0). Le Portugais appréhendait ce retour, comme il l’avait déclaré à DAZN : « Dans ce stade, ce sera compliqué pour tout le monde… Peut-être un peu plus pour moi ». Mais João Felix a répondu sur le terrain en ouvrant le score, avant de se retenir de célébrer par respect pour le club auquel il appartient toujours.

Joao felix goal tonight He didn’t celebrated it in respect of his Club Good very good pic.twitter.com/ETVB7vlMpg

— 𓃮⋆ (@pantherchillin) March 18, 2024