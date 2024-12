Robin Le Normand de retour sur le pont, plus de deux mois après son traumatisme crânien

Il y a des news qui rendent le smile.

Victime d’un traumatisme crânien à la suite d’un choc avec Aurélien Tchouameni lors du derby madrilène le 29 septembre, Robin Le Normand avait, depuis, été écarté des pelouses. Plus de deux mois après, le défenseur franco-espagnol arrivé cet été à l’Atlético va faire son retour dans le groupe des Colchoneros à l’occasion de leur déplacement sur la pelouse du CP Sacereño en Coupe du Roi, jeudi.

« Nous avons d’abord pensé à la santé du joueur, a déclaré l’entraîneur de l’Atléti, Diego Simeone. Le club, les médecins et les kinésithérapeutes se sont d’abord concentrés sur cette question. Il a commencé à se remettre en forme et il est maintenant prêt à participer à la compétition dès demain. Vu l’enthousiasme qu’il transmet, il est très heureux et désireux d’aider l’équipe. »

Attention quand même à ne pas y aller trop fort sur les corners.

Pourquoi le but de Griezmann n’est pas aussi beau qu’on le dit