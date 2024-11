Le Barça surpris à domicile par Las Palmas

FC Barcelone 1-2 Las Palmas

Buts : Raphinha (61e) pour le Barça // S. Ramírez (49e) et F. Silva (67e) pour Las Palmas

Hansi Flick peut faire la moue.

À domicile du côté de Montjuïc ce samedi après-midi, Barcelone a chuté, surpris à deux reprises par les valeureux attaquants de Las Palmas (1-2), et a donc enchaîné un troisième match de rang en Liga sans victoire. Les Catalans restent néanmoins en tête de la Liga, Las Palmas se replace à la 14e place.

À l’opposé du séduisant visage aperçu face à Brest en Ligue des champions (3-0) plus tôt dans la semaine, le Barça a démarré sa partie piano piano, laissant une équipe visiteuse sans complexe développer son jeu et mettre à plusieurs reprises la défense catalane en difficulté – à l’image de Jules Koundé, clairement pas dans son meilleur jour – et rapidement privée d’Alejandro Baldé, sorti car touché au niveau du cou. Malgré la barre trouvée par Raphinha en fin de premier acte, Barcelone s’est montré bien trop timide, et est rentré aux vestiaires avec de nombreuses questions en tête.

[🎞️RESUME] 🇪🇸 #LaLiga 😱 Stupeur pour le FC Barcelone ! ❄️ Malgré le retour de Lamine Yamal et un but de Raphinha, les Catalans chutent à domicile face à Las Palmas (17emes), une première depuis 1986 !https://t.co/cRvbkbEi5l — beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 30, 2024

La dynamique est restée la même après la pause, et c’est assez logiquement que les insulaires ont pris les commandes : au bout d’une contre-attaque d’école, Sandro Ramírez – formé à la Masia – a crucifié son ancien club d’une superbe frappe croisée (0-1, 49e). Ce qui a au moins eu le mérite de réveiller le Barça, qui est revenu à hauteur grâce à un tir limpide de son homme du moment, Raphinha (1-1, 61e). On pensait alors que les gars de Hansi Flick allaient pouvoir dérouler, mais non, la poreuse défense catalane a de nouveau été prise à défaut, et Fábio Silva ne s’est pas fait prier pour remettre ses copains devant (1-2, 67e). La fin de match s’est muée en une attaque-défense géante, mais Las Palmas a fait le dos rond et ramené trois précieux points.

Las Palmas, c’est pas le Stade brestois !

