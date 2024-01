Le Barça bat miraculeusement Las Palmas

Las Palmas 1-2 Barcelone

Buts : El Haddadi (12e) pour les Canariens // Torres (55e) et Gündoğan (90e+3, s.p) pour les Blaugrana

Expulsion : Daley Sinkgraven pour Las Palmas

Après les victoires de Gérone et du Real Madrid mercredi, Barcelone était dans l’obligation de s’imposer ce jeudi soir face à Las Palmas pour ne pas voir ses concurrents pour le titre s’envoler au classement. Spoiler : c’est chose faite mais que ce fut dur (1-2).

Tout commence de la pire des manières pour les Blaugrana. Après la blessure précoce et inquiétante de João Cancelo, les hommes de Xavi encaissent rapidement un pion. Sur un centre rasant de Sandro, Munir El Haddadi, l’ancien attaquant du Barça, devance Iñaki Peña et dévie le ballon au fond des filets (1-0, 12e)… et ne se prive pas de célébrer face à son ex. Après cette entame cauchemardesque, le FCB subit encore et passe tout près de la correctionnelle. Suite à un une-deux bien senti avec Alberto Moleiro, Sandro, encore lui, décoche une frappe puissante sans trouver le cadre (23e) avant de toucher le poteau sur un tir contré par Jules Koundé (28e). Sonnés et déstabilisés par le piège du hors-jeu tendu par ses adversaires, les Catalans réagissent enfin après la demi-heure de jeu. Lancé en profondeur par une sublime transversale de Frenkie De Jong, Sergi Roberto réussit un contrôle parfait, tente de trouver Ferran Torres mais Mika Mármol intervient magistralement pour anéantir l’action (32e).

19 – No team has won more points thanks to goals in the last 15 minutes of @LaLigaEn 23/24 than @FCBarcelona_es 🔵🔴 (19), while only Celta de Vigo (12) and Almería (8) have lost more in this period than #LasPalmas (6, as many as Valencia and Real Sociedad). Push. pic.twitter.com/uEjYVBRYh9 — OptaJose (@OptaJose) January 4, 2024

Au retour des vestiaires, le Barça ronronne et manque de justesse, à l’image de la frappe de Raphinha qui termine dans les gradins du stade de Grande Canarie (51e). Il faut attendre un coup du sort pour que les Blaugrana ne reviennent dans la partie : suite à une dégagement manqué de Saul Coco, qui termine dans la figure de Robert Lewandowski, Sergi se bat, sert Torres qui ajuste finalement Álvaro Valles d’un plat du pied, imparable (1-1, 55e). Ce but gag a le mérite de relancer les hommes de Xavi. Avec l’entrée de João Félix, Lamine Yamal et de la recrue Vitor Roque, les champions en titre se montrent plus tranchants. La rencontre va basculer dans le temps additionnel. Bousculé dans la surface par l’entrant Daley Sinkgraven alors qu’il allait récupérer le ballon de la tête, İlkay Gündoğan obtient un pénalty. Transparent jusqu’alors, l’international allemand ne tremble pas et permet aux Blaugrana d’arracher les trois points au bout du bout (1-2, 90e+3). Avec ce succès plus que poussif, le Barça, seul troisième, revient à sept points de Gérone et du Real Madrid.

Xavi a définitivement une bonne étoile au-dessus de sa tête.

Las Palmas (4-3-3) : Valles – Suarez (Sinkgraven, 83e) Coco, Mármol, Cardona – Munoz, Perrone, Rodriguez – Moleiro (Loiodice, 68e), El Haddadi (Cardona, 59e), Sandro Ramírez (Pejiño, 68e). Entraîneur : Francisco Garcia Pimienta.

Barcelone (4-3-3) : Peña – Cancelo (Christensen, 10e), Araujo, Koundé, Balde – De Jong, Gündogan, Roberto (Fermin, 79e) – Raphinha (Yamal, 72e), Lewandowski (Félix, 72e), Torres (Vitor Roque, 78e). Entraîneur : Xavi.

