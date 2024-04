Xavi présente les raisons de son choix de rester à Barcelone

Les bonnes raisons de la toupie.

Après plusieurs jours de suspense, Xavi a annoncé ce mercredi qu’il irait au terme de son contrat avec le FC Barcelone jusqu’en 2025. Il avait pourtant annoncé l’inverse en janvier dernier. Mais qu’à cela ne tienne, l’Espagnol a finalement cédé aux demandes de Joan Laporta, qui voulait le voir poursuivre sur le banc des Blaugrana. Présent en conférence de presse ce jeudi, le président barcelonais a confirmé la décision de son coach. Le technicien catalan a expliqué son revirement, indiquant qu’il n’avait posé « aucune condition » pour poursuivre à la tête du Barça.

« Je suis un grand fan de Barcelone et j’essaie toujours de faire de mon mieux pour le club. Le plus important est de penser à l’institution. Lorsque j’ai rencontré le président, je lui ai fait part de ma position. Il m’a fait confiance, tout comme le milieu sportif et l’ensemble du conseil d’administration, a raconté Xavi. La complicité des joueurs a été très importante : ils m’ont fait comprendre que ce projet doit continuer, c’est un projet gagnant. En janvier, je pensais que partir était le mieux pour le club, mais les circonstances ont changé et je pense maintenant que la continuité est la meilleure solution. […] Depuis trois mois, tout a changé. »

À part le fait que le Barça soit éliminé de Ligue des champions, on a du mal à voir ce qui a changé ces trois derniers mois.