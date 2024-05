Arsenal fait passer Bournemouth à la casserole et maintient la pression sur City

Arsenal 3-0 Bournemouth

Buts : Saka (45e), Trossard (70e) et Rice (90e+7) pour les Gunners

The race is on !

Après avoir battu ses deux rivaux Chelsea et Tottenham, Arsenal n’a pas tremblé contre Bournemouth (3-0) en s’assurant de passer un nouveau week-end en tête de la Premier League (bien que son dauphin Manchester City n’ait que quatre points de retard, pour deux matchs en moins). Les hommes de Mikel Arteta ont passé l’intégralité de la première période (voire du match) dans la moitié de terrain des Cherries, avant d’obtenir un penalty par l’entremise d’un Kai Havertz crocheté par le gardien Mark Travers : le penalty é été transformé sans trembler par Bukayo Saka (45e), qui a ainsi amélioré un peu plus son total de buts sur une saison de PL. Auparavant, une tête de Thomas Partey avait été sauvée sur la ligne.

Quelle vista de Declan Rice sur ce but de Leandro Trossard 🤩#ARSBOU | #PremierLeague pic.twitter.com/3lawKXVdzw — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 4, 2024

Il s’agit du quinzième clean-sheet de la saison pour David Raya en 24 apparitions, lui qui aurait pourtant pu relancer Bournemouth dans le dernier quart d’heure avec une sortie peu maîtrisée du poing : victime d’une faute peu évidente, il a été sauvé par la mansuétude de l’arbitre David Coote. Servi sur un plateau d’argent par Declan Rice, Leandro Trossard a ajouté le second pion (70e). Dans les arrêts de jeu, Gabriel Jesus a aspiré deux adversaires en repiquant sur la droite avant de trouve Rice dans l’axe de la surface : le brillant milieu s’est excentré sur la droite avant de croiser fort hors de portée de Travers (90e+7), signant ainsi sa seizième contribution de but de la saison.

Dommage pour Gabriel Magalhães, dont la superbe frappe croisée aurait fait office de but du match sans le hors-jeu d’Havertz.

