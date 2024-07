Le récap du jour : fichtre and chips

À la veille de la finale de l’Euro, les Anglais et les Espagnols trépignent d’impatience. Les supporters français, eux, sont pour la plupart sous la pluie et doivent se dire que la Fête nationale accompagnée d’un match des Bleus, ça aurait pu être vachement plus sympa. Voici ce qu’il faut retenir de ce 13 juillet 2024.

Alors non, ce n’est pas le jour le plus long, mais c’est tout comme. Heureusement, un petit sondage Odoxa est venu troubler ce samedi définitivement trop calme et pluvieux : 51% des supporters français veulent voir le sélectionneur tricolore Didier Deschamps prendre la porte. Pas de bol, il vient d’être confirmé par Philippe Diallo à son poste jusqu’en 2026. Sinon, pour ceux qui sont en manque de foot et qui ne peuvent pas attendre demain 21h, il y a la petite finale de la Copa América entre le Canada et l’Uruguay cette nuit. De rien.

Il a déjà gagné sa place pour l’équipe type : Declan Rice

Alors que l’Angleterre a l’opportunité de remporter son premier trophée depuis 58 ans, Declan Rice a lâché des mots doux à son capitaine, Harry Kane, qui n’a encore jamais remporté le moindre titre dans sa carrière : « Il est animé par la volonté de marquer des buts. C’est tout simplement en lui, il a cette flamme qui fait que s’il a une occasion, nous croyons tous qu’il va marquer. Je pense que c’est une qualité énorme, a souligné ce samedi le milieu défensif d’Arsenal en conférence de presse. Il a été critiqué, comme nous tous. Mais il mérite de remporter ce trophée en étant capitaine de l’Angleterre. Il mérite que son nom soit inscrit dans l’histoire. Pour lui, ce serait vraiment spécial si nous pouvions remporter ce trophée et qu’il puisse le soulever. » De l’amour et de l’espoir, soit autant de passes décisives pour son captain Harry.

Alors que la grande explication finale entre Anglais et Espagnols se fait cruellement attendre, tous les soutiens sont bons pour donner de la force aux deux sélections. Actuellement en… Angleterre, où il disputera quelques heures plus tôt la finale de Wimbledon face à Novak Djokovic, Carlos Alcaraz y est allé de son petit message à l’intention de ses compatriotes adeptes du ballon rond. « Vous faites un Euro impeccable, j’ai souffert avec vous depuis le début. J’espère que ce dimanche sera un jour spécial pour tout le monde », a glissé le jeune génie de la petite balle jaune.

La stat pas piquée des Teutons : 36 km/h

Kylian Mbappé éliminé, l’homme le plus rapide encore en lice dans cet Euro se nomme Ferran Torres. Régulièrement lancé en sortie de banc par Luis de la Fuente, l’ailier barcelonais s’est offert une pointe à 36 km/h sur ce tournoi. Suffisant pour fausser compagnie à Kyle Walker ?

Jordan Pickford pourra-t-il tenir le cuir éloigné de sa ligne de but par la force, dimanche soir face aux attaquants espagnols ? Ce ne sera pas faute de s’entraîner pour l’apprenti jedi.

Pas beaucoup de nouvelles réjouissantes pour venir égayer ce samedi d’attente avant la finale de l’Euro. À Gaza, Israël a bombardé le camp de réfugiés d’Al-Mawasi. Tsahal s’est défendu en affirmant avoir visé Mohammed Deif, chef de la branche armée du Hamas, qui affirme de son côté qu’au moins 70 Palestiniens ont perdu la vie dans cette opération. Dans le même temps, le Kremlin a affirmé que la volonté de Washington de déployer des missiles longue portée en Allemagne pourrait faire des capitales européennes des « cibles ». En France, la petite Célya, six ans, a été retrouvée morte quelques heures seulement après le déclenchement de l’alerte enlèvement, et son beau-père a été interpellé. Un monde complètement détraqué qui a perdu « Dr Ruth », puisque la célèbre sexologue rescapée de la Shoah s’est éteinte à 96 ans. Seuls les fans de Tadej Pogačar pourront esquisser un sourire après la victoire en solitaire du Slovène au Pla d’Adet, qui lui permet de repousser Jonas Vingegaard à près de deux minutes au classement général. Mangez des chips !

24 heures après Nico Williams, c’était au tour de son désormais meilleur pote Lamine Yamal de fêter son anniversaire ce samedi. Vous ne pourrez désormais plus l’appeler « le gamin de 16 ans », puis le Blaugrana est finalement bien humain et subit le poids des années, lui aussi. Et pour l’occasion, l’enfant d’Esplugues de Llobregat a gratifié ses followers d’une magnifique photo de lui petit, look de rappeur et casquette des Red Sox de Boston vissée sur la tête.

