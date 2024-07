51% des supporters français souhaitent le départ de Didier Deschamps

La cote de popularité de Deschamps est en chute libre.

Selon un sondage Odoxa, commandé par Winamax et RTL, 51 % des fans de football français souhaitent le départ du sélectionneur tricolore Didier Deschamps. Mais ce n’est pas tout, 58 % des Français sont déçus du parcours de l’équipe de France à l’Euro, qui s’est terminé il y a quatre jours en demi-finales face à l’Espagne, et 42 % se disent inquiets pour l’avenir, soit 9 points de plus par rapport à 2021.

La communication offensive, dont celle invitant les supporters des Bleus à changer de chaîne s’ils n’aiment pas le jeu proposé par l’équipe de France, et le manque de créativité tricolore lors de cet Euro ont dû jouer. Pourtant, l’ancien champion du monde 1998, arrivé sur le banc de l’équipe nationale en 2012, a été conforté à son poste par le président de la Fédération française de football, Philippe Diallo. Le natif de Bayonne de 55 ans peut se targuer d’avoir amené la France en demi-finales à 4 reprises lors des 5 derniers tournois majeurs (Euro 2016 et 2024, Coupes du monde 2018 et 2022).

