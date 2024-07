Deschamps confirmé jusqu’en 2026

Certains vont deschampster.

Au lendemain de l’élimination de la France ce mardi soir face à l’Espagne (2-1) en demi-finales de l’Euro, Philippe Diallo a pris la parole dans les colonnes de L’Équipe pour revenir sur le parcours des Bleus, qu’il juge « globalement positif » après avoir de nouveau atteint l’objectif du dernier carré dans une compétition majeure. Mais le président de la Fédération française de football a surtout confirmé que le sélectionneur Didier Deschamps resterait en poste jusqu’à la fin de son contrat, soit jusqu’en 2026. « Il a un contrat et a rempli l’objectif sportif qui lui était donné. Et lorsqu’on regarde son parcours à la tête de l’équipe de France, il est exceptionnel, juge le dirigeant fraîchement fait chevalier de la Légion d’honneur. Didier a mené cette équipe de la meilleure des manières possibles pendant cet Euro. Je ne vois pas de raison pour remettre en cause son contrat. Les résultats du passé plaident pour lui et les objectifs ont été atteints. Didier poursuivra sa mission. »

Philippe Diallo reconnaît toutefois que des discussions auront lieu avec l’ancien champion du monde 1998 arrivé sur le banc de l’équipe nationale en 2012, notamment pour « voir l’état dans lequel il est pour poursuivre sa mission ». « On va échanger ensemble dans les prochains jours pour analyser plus en profondeur ce qui nous a manqué pendant cette demi-finale et qui nous aurait permis d’aller plus haut, assure le patron de la FFF. Il reste un goût amer, car on rêvait tous d’une finale le 14 juillet, qui aurait été une récompense pour les joueurs, le staff et tous les Français qui suivent cette équipe. »

Le plus amer désormais, c’est d’imaginer les Anglais triompher.

Salut Olivier, on t'aimait bien