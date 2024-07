Deschamps, contrat rempli

Ce n’est pas tout de suite que Didier Deschamps ira prendre le soleil dans le sud de la France. Le sélectionneur se contentera volontiers de la météo lunatique de Paderborn, où le déluge a laissé place au ciel bleu, ce samedi, lors de l’entraînement des remplaçants tricolores. À force, le patron des Bleus commence à avoir l’habitude des compétitions qui durent et laissent apparaître l’espoir d’un nouveau triomphe éternel. Face à l’Espagne, mardi à Munich, l’équipe de France disputera sa quatrième demi-finale depuis que le double D est installé sur le banc (2016, 2018, 2022, 2024). Le technicien de 55 ans n’en a perdu aucune, se hissant à chaque fois en finale pour des fortunes diverses. Il pourrait en vivre une quatrième en cinq tournois majeurs, en cas de qualification la semaine prochaine, et il faut admettre que la performance serait immense.

Son expérience colossale ne l’empêche pas de se ronger les ongles et les sangs, même s’il ne cesse d’assurer que rien ne l’inquiète. Son explosion de joie commune avec son staff après le succès arraché contre la Belgique (1-0), sur la pelouse de la Düsseldorf Arena, laissait pourtant deviner l’inverse. Elle a sonné comme une délivrance, un soulagement, un peu plus encore qu’à Hambourg, à l’issue de la séance de tirs au but remportée contre le Portugal (0-0, 3-5 TAB), un exercice maudit depuis le début de son mandat. On l’a vu prendre Kylian Mbappé dans les bras et se mêler à ses joueurs au moment d’aller saluer le virage occupé par les supporters français. Deschamps a pris goût à cette adrénaline, on ne l’imagine même plus dans un autre rôle. Plus qu’un dernier carré, il s’est également offert la garantie de poursuivre l’aventure deux ans de plus, au minimum.

L’ère Deschamps n’est pas encore terminée

Philippe Diallo, le président de la FFF, avait posé l’objectif des demi-finales dans différents médias avant le début de la compétition. Le contrat est rempli pour DD, qui avait de toute manière été prolongé jusqu’en 2026 par Noël Le Graët après le Mondial au Qatar. Le sélectionneur, très proche du dirigeant breton, n’a pas la même relation avec Diallo. L’Euro allemand pourrait-il renforcer leurs liens ? Le nouveau boss de la Fédé est en tout cas au contact du groupe, il était encore présent à la Home Deluxe Arena, dans son k-way FFF, lors de la séance organisée au lendemain de la victoire contre le Portugal. Dans les vidéos diffusées sur la chaîne youtube de l’instance, on a également pu l’apercevoir comme voisin de table de l’ancien milieu de terrain. Il n’a en tout cas pas attendu la qualification pour envoyer des signaux positifs, lâchant par exemple que « Didier Deschamps a réussi à faire sauter le verrou belge » après le huitième. Une façon de lui donner le rôle principal dans le succès français.

Je sais que certains d’entre vous ont posé beaucoup de questions à mon président. L’essentiel, c’est que mon président ne s’en pose pas. Didier Deschamps

Le lendemain, Diallo donnait une série d’interviews à trois médias différents (Ouest-France, RMC et l’AFP), confortant un peu plus le sélectionneur. « On devrait tous être heureux qu’il soit là, assurait-il. Il amène la France à un niveau sportif qu’elle n’avait jamais atteint sur une durée aussi longue. […] J’ai pleinement confiance en Didier Deschamps, son staff et l’équipe. On se reverra après le tournoi pour voir ce qui a marché et ce qu’on peut améliorer. » Une élimination dès les huitièmes aurait fait tache et peut-être précipité la chute de l’inamovible Deschamps ; une sortie en quarts aurait posé la question sur la table ; une demie lui permet d’envisager l’avenir avec plus de sérénité. « Je sais que certains d’entre vous ont posé beaucoup de questions à mon président, s’amusait-il à Hambourg. Il est avec nous, on échange beaucoup. C’est normal que vous fassiez votre job. L’essentiel, c’est que mon président ne s’en pose pas. […] C’est aussi un plaisir pour lui d’être là, ça se voit et ça se ressent. » L’enjeu est aussi politique pour Diallo, puisqu’une nouvelle élection est prévue en décembre prochain.

Les bonnes ondes ont à peine été perturbées par le nom de Zinédine Zidane, tapi dans l’ombre depuis trois ans et qui va encore devoir patienter pour récupérer le costume de sélectionneur des Bleus. Son ancien coéquipier Deschamps ne semble pas décidé à lui laisser la place et à s’arrêter à ses 158 matchs (bientôt 159) passés sur le banc français (102 victoires, 30 nuls, 26 défaites), alors qu’aucune sélection n’est parvenue à sortir son équipe de France d’une grande compétition en 90 minutes depuis l’Allemagne en 2014. Il reste pourtant un personnage clivant, en tout cas sa philosophie oppose deux camps : ceux qui ne diront rien tant que ça gagne (encore faut-il que cette EDF peu enthousiasmante triomphe le 14 juillet) et les autres qui n’en peuvent plus du manque de spectacle. Deux visions du foot. Et au milieu, ou peut-être plus d’un côté que de l’autre, Deschamps qui confirmait dans un rire avant le Portugal que les critiques lui « glissaient dessus ». Seule la victoire pourra lui donner raison. Puis, il y aura 2026 : il fêtera ses quatorze ans à la tête de l’équipe de France à l’occasion d’une nouvelle Coupe du monde, sa quatrième, sans que l’on ne puisse aujourd’hui affirmer qu’il ne sera plus là en 2028. N’allons pas plus vite que la musique, il y a un Euro à gagner la semaine prochaine, déjà.

Prends ta place pour la soirée So Foot devant France-Espagne !