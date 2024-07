Jude Bellingham : « Perdre de cette façon est vraiment cruel »

« And anytime you feel the pain, hey Jude, refrain,

Don’t carry the world upon your shoulders. »

Jude Bellingham aurait pu être le héros de l’Angleterre en finale de l’Euro ce dimanche. La frappe du sauveur des Three Lions en huitièmes de finale face à la Slovaquie est passée de peu à côté du but espagnol à l’heure de jeu, et, même s’il est passeur décisif sur l’égalisation de Cole Palmer, le joueur du Real Madrid n’a pas pu empêcher la défaite anglaise face à l’Espagne (1-2). À la fin de la rencontre, il a pris le soin de saluer ses coéquipiers un à un et d’aller féliciter Joselu, Dani Carvajal et Nacho, ses coéquipiers au Real Madrid, puis est allé seul sur le banc anglais pendant que les Espagnols soulevaient la coupe.

👀 ¡Ojo a esto! Bellingham se fue al banquillo para no estar viendo la ceremonia de campeón… ¡y le obligan a estar! 🤯🤯🤯🤯#EURO2024 pic.twitter.com/UrZX20Y9s0 — MARCA (@marca) July 14, 2024

En zone mixte, il est revenu sur la défaite de l’Angleterre : « Nous avons fait beaucoup de sacrifices, c’est tellement difficile avec ces calendriers durs. Se retrouver à la fin de la saison pour un dernier tournoi, c’est tellement difficile pour le corps. Mentalement, physiquement, on est fatigués. Mais pour notre pays, nous voulons tout donner, et perdre de cette façon est vraiment cruel. […] On ne voulait rien de moins que d’entrer dans l’histoire et rendre le peuple anglais fier. On ne l’a pas fait. »

Il a encore quelques années devant lui pour être l’homme mettant fin au désert anglais.

