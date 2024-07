Le récap du jour : la fête nationale des Espagnols

Clap de fin en Allemagne et quoi de plus logique que de voir l'Espagne remporter le tournoi au terme d'une septième victoire en sept matchs. Luis de la Fuente et Lamine Yamal écrivent l'histoire, tandis que Gareth Southgate et Harry Kane continuent de ruminer dans leur coin. Auf wiedersehen !

Top Spiel :

La meilleure équipe sur le toit de l’Europe, seule en tête avec quatre trophées au palmarès ! L’Espagne a fait triompher le football à Berlin, face à des Anglais fidèles à eux-mêmes (2-1), à réaction via Cole Palmer mais trop poreux et en-dessous de la Roja, tout simplement. Encore décisif à la passe, Lamine Yamal a raté deux énormes occasions face à Jordan Pickford, mais il a surtout servi Nico Williams pour l’ouverture du score. Sur un centre fort de Marc Cucurella, à ras du sol, Mikel Oyarzabal a lui libéré son pays dans le money time. Sorti sur blessure à la pause, l’imperturbable Rodri reste le joueur du tournoi selon l’UEFA.

Il a déjà gagné sa place pour l’équipe type : Luis de la Fuente

Avec lui, l’Espagne a changé de façon de jouer. Avec lui, l’Espagne a arrêté d’ennuyer. Avec lui, l’Espagne a gagné tous ses matchs de l’Euro. Avec lui, l’Espagne a remporté l’Euro. M. Luis de la Fuente, une nation entière vous remercie et les autres vous applaudissent. Clap clap !

Fan zone : Absents, mais présents

Certes, ils n’ont pas pu disputer l’Euro avec l’Espagne. Il n’empêche, Pedri et Gavi étaient bel et bien là pour soutenir leur Roja. Les deux joueurs ont même foulé la pelouse avant la finale avec leurs compatriotes, histoire de leur donner un maximum de force au coup d’envoi.

La stat pas piquée des Teutons : 17

Le plus jeune joueur ayant disputé une finale dans un tournoi majeur ne s’appelle plus Pelé, mais Lamine Yamal : âgé de dix-sept ans et un jour, l’Espagnol a battu le record du Brésilien qui avait dix-sept ans et 249 jours durant la Coupe du monde 1958. Comment dit-on précocité, en catalan ?

Dites « Käse » :

De l’autre côté du mur :

