Pronostic Bournemouth Luton : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Luton tient tête à Bournemouth pour se maintenir

Après une magnifique série de 7 matchs sans défaite en fin d’année 2023, Bournemouth a moins bien démarré 2024 et n’a pas réussi à s’imposer durant 6 matchs de suite récemment, avant de retrouver le chemin du succès contre Burnley (0-2). Les Cherries ont ensuite déçu devant leur public en concédant le nul (2-2) face à la lanterne rouge Sheffield. En même temps, cette équipe est bloquée dans le ventre mou et n’a plus grand-chose à jouer. Mais face à cette équipe de Luton qui est relégable, elle est favorite et doit s’imposer devant son public pour se relancer et bien terminer la saison. Elle pourra compter sur son buteur Solanke (14 buts en championnat) qui aura l’occasion de se montrer.

► 10€ SANS DÉPOSER d’argent + 100€ de bonus en Freebets chez UNIBET

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

Luton pensait avoir fait le break sur la zone rouge après ses superbes performances en début d’année, mais a replongé et reste désormais sur une série noire de 7 matchs sans victoire, dont 5 défaites assez nettes. Le plus petit budget du championnat a tout de même obtenu un bon match nul sur la pelouse de Crystal Palace (1-1) et pourrait bien continuer dans ce sens pour aller accrocher Bournemouth et se rapprocher des premières équipes non relégables. À noter que malgré les mauvais résultats, cette équipe de Luton Town est très prolifique et a marqué au moins un but lors des 11 derniers matchs toutes compétitions confondues. Il ne serait pas surprenant de voir ce scénario une nouvelle fois étant donné les problèmes défensifs des Cherries (47 buts encaissés en 27 journées).

► Le pari « Les deux équipes marquent » est coté à 1,50 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus classique.

► Profitez d’un bonus de 110€ en EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de bonus offerts directement SANS DÉPOSER D’ARGENT.

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 150€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Le pari « Solanke buteur » est coté à 1,65 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus classique.

► Profitez d’un bonus de 110€ EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de bonus offerts directement SANS DÉPOSER D’ARGENT.

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 165€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Bournemouth – Luton :

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) en EXCLU avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Bournemouth Luton détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Diabolique et auteur d'un quintuplé, Haaland écrase Luton