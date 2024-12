Pronostic Rennes Angers : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Rennes se relance encore à domicile face à Angers

Rennes connait un exercice compliqué, bien loin de ses ambitions initiales. A l’orée de cette journée, le club breton se trouve à la 12e place du classement avec seulement 1 point de plus que le 1er relégable. Après avoir eu des résultats catastrophiques, le club breton s’est séparé de Julian Stephan pour introniser Sampaoli. Le fantasque argentin a débuté par un revers à Lille mais a vu ses hommes parfaitement exploiter leur supériorité numérique face à l’AS Saint Etienne (5-0) au Roazhon Park avec notamment un but de Kalimuendo. Dans une période où le calendrier lui est favorable, le stade Rennais se déplaçait à la Beaujoire pour y défier un FC Nantes pas au mieux. Contrairement au match précédent, Rennes s’est à son tour retrouvé en infériorité numérique avec l’expulsion de Faye en première période. Ce carton rouge a été le tournant de la rencontre puisque les Canaris ont finalement décroché la victoire à quelques secondes de la fin (1-0). Pour parvenir à s’imposer face à Angers, Sampaoli compte sur les Kalimuendo, Blas ou Gouiri qui avaient brillé contre les Verts mais qui avaient souffert à la Beaujoire.

► Votre 1er pari DOUBLÉ jusqu’à 100€ chez ZEbet

⇒ ⇒ Inscrivez-vous avec le code SOFOOTX2 pour en profiter ⇐ ⇐

Angers a effectué son retour en Ligue 1 cet été après avoir seulement passé une saison en Ligue 2. Le SCO a évidemment pour objectif le maintien et pointe après 14 journées à la 15e place avec le même nombre de points que le premier relégable, Saint-Etienne. Les Angevins sont conscients que chaque point est important et qu’une confrontation directe face à adversaire direct est un bon moyen de progresser au classement. Après avoir connu une belle série de résultats, la bande à Alexandre Dujeux a eu plus de mal lors des dernières rencontres face à une adversité féroce, le PSG, Lyon et Auxerre. Lors de ce passage, les Angevins ont tout de même réussi à s’imposer au Havre (0-1) grâce au capitaine Abdelli. Le week-end dernier, le SCO n’a rien pu faire à domicile face à un OL bien trop fort (0-3). Devant son public, Rennes devrait trouver les ressources pour s’imposer et prendre ses distances avec la zone de relégation.

► Le pari « Victoire Rennes » est coté à 1,58 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ de bonus FORCÉMENT sur votre 1er pari avec le code SOFOOTX2 (Pariez 100€ et obtenez 100€ de Bonus).

► Profitez de 100€ de bonus FORCÉMENT OFFERTS chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Le montant de votre 1er pari DOUBLÉ en Bonus jusqu’à 100€

– Déposez par exemple 100€ et récupérez 100€ de Bonus !

– Misez par exemple 100€ sur ce pari et tentez de gagner 258€ (158€ +100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « Kalimuendo buteur » est coté à 2,45 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ de bonus FORCÉMENT sur votre 1er pari avec le code SOFOOTX2 (Pariez 100€ et obtenez 100€ de Bonus).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Le montant de votre 1er pari DOUBLÉ en Bonus jusqu’à 100€

– Déposez par exemple 100€ et récupérez 100€ de Bonus !

– Misez par exemple 100€ sur ce pari et tentez de gagner 345€ (245€ +100€ de paris gratuits retirés après le pari).

40€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Rennes – Angers

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Rennes – Angers sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 40€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 10€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ110 ;

chez avec le code ; 10€ chez Betclic avec le code RDJ10

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

Conditions spécifiques à Betclic : Du 10/11/2024 au 15/11/2024, inscris-toi sur Betclic avec le code RDJ10 pour remporter 10€ de Freebets (crédits de jeu non retirables). Offre valable dans la limite des 350 codes disponibles, sous réserve d’éligibilité. Offre accessible uniquement aux nouveaux clients qui n’ont pas eu de compte actif sur les 12 derniers mois.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Rennes – Angers avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Rennes Angers encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Alerte à la bombe à la Beaujoire : deux hommes placés en garde à vue