Le beau discours d’Ismaël Koné dans le vestiaire rennais

Un beau but et des bons mots.

Ismaël Koné a connu un bon dimanche, au stade Raymond Kopa, en contribuant grandement à la victoire rennaise sur la pelouse d’Angers (0-3). Entré peu après l’heure de jeu, l’international canadien a signé son premier but en Ligue 1 (très joli, pour ne rien gâcher) et délivré une passe décisive pour Arnaud Kalimuendo en fin de partie.

Un moment particulier pour le milieu de terrain de 22 ans, qui n’avait pas convaincu à l’OM en première partie de saison après un transfert de 12 millions d’euros cet été (9 apparitions) et qui avait filé en prêt en Bretagne dès cet hiver, avec une option d’achat estimée à environ 14 millions d’euros.

« Les sept derniers mois étaient très difficiles »

Au point qu’il a tenu à prendre la parole dans le vestiaire en s’adressant à ses coéquipiers, comme dévoilé dans une vidéo publiée sur la chaîne Youtube du Stade rennais : « Je voulais juste vous dire merci, car les sept derniers mois étaient très difficiles, même dans ma jeune carrière, j’ai eu beaucoup de coups bas (sic). C’était difficile de revenir et quand je vois tout le monde, ça m’a redonné le sourire et à quel point c’était important d’apprécier ce sport. »

Moment d'émotion pour Ismaël Koné 🇨🇦 dans le vestiaire rennais après la victoire 0-3 face à Angers 👏🏼 Toujours très touchant de voir ce genre d'images 🥹 (🎥 @staderennais) #SRFC pic.twitter.com/XmoWoMh9op — SRFC_Mercato (@RoazhonMercato) April 1, 2025

Avant de poursuivre jusqu’à déclencher les applaudissements (et les rires) de ses partenaires : « Ce n’est pas tout le monde qui a cette opportunité, on a tous des amis qui n’ont pas signé pro et qui en ont rêvé, c’est nous qui les représentons. Quand je vois Nagi (Nagida) sourire, Sishu (Sishuba), Steve (Mandanda) qui fait des blagues tout le temps. Du fond de mon cœur, j’aimerais vous dire merci. »

Sympatoche.

